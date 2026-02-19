Oruç tutacağını açıklamıştı: Barcelona'da Lamine Yamal için harekete geçildi

11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı...

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha önce oruç tutacağını açıklayan Lamine Yamal'la ilgili bir karar alındı.

İspanyol devi Barcelona, Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan genç yıldızı Lamine Yamal için kapsamlı bir planlama yaptı.

ÖZEL BESLENME PROGRAMI HAZIRLANDI

Katalan kulübünün, yoğun fikstür döneminde performans kaybı yaşanmaması adına oyuncuya özel bir beslenme programı hazırladığı belirtildi.

İspanyol basınından Diario AS'ın haberine göre, teknik ve sağlık ekibi, Ramazan süresince Yamal'ın fiziksel seviyesini koruyabilmesi için detaylı bir beslenme ve yükleme programı oluşturdu.

TEMPOSU, SIVI DENGESİ VE TOPARLANMA SÜRECİNE YAKIN TAKİP

Buna göre program kapsamında oyuncunun antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek.

Barcelona'nın, yoğun maç takvimi içinde genç futbolcunun performansını en üst seviyede tutmayı hedeflediği belirtildi.