Fenerbahçe sahasında 2 maç sonra galip geldi

İHA

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir'i yenen sarı-lacivertliler, evinde de 3 puana ulaştı.

Ligin 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan, 34. haftada da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 2 maç sonra evinde kazandı.

İÇ SAHADA 13. GALİBİYET

Jose Mourinho'nun öğrencileri iç sahada 13. galibiyetini elde etti.

Sahasında 2 de beraberliği bulunurken, 2 mağlubiyeti derbilerde yaşadı.

Fenerbahçe, iç sahada 41 puan toplarken, sezon içerisinde evinde 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

İSTİFA SESLERİ DEVAM ETTİ

Bu sezon iç sahada alınan kötü sonuçlarla birlikte tribünlerden yönetime tepkiler olurken, istifa sesleri de sürdü.

Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte yönetim aleyhine tezahüratlar yapılırken, atılan gollerle birlikte yönetimi istifaya davet edildi.

Oyundan çıkan futbolcular da kenara gelirken ıslıklandı.