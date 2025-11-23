Abone ol: Google News

Fenerbahçe son 2 deplasmanda 2-0 geriden gelerek galip geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor karşısında 2-0 geriye düşerken sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, son 2 deplasmanda 2 farklı geriye düşmesine rağmen 3 puan aldı.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 22:16
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile mücadele etti.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, ikinci yarıda 5 gol buldu.

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 2, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown'un golleriyle 3 puana uzandı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE GERİ DÖNDÜLER

Ligin 11. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde de 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Tedesco'nun öğrencileri son 3 dış saha maçında 9 puan alırken, bunların 2'sini geriden gelerek kazandı.

