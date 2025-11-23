Fenerbahçe son 2 deplasmanda 2-0 geriden gelerek galip geldi

- Fenerbahçe, Süper Lig'de son iki deplasman maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen galip gelmeyi başardı.
- Rizespor karşısında 5-2 ve Beşiktaş karşısında 3-2 galip geldiler.
- Bu sonuçlarla son 3 deplasman maçında 9 puan topladı.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile mücadele etti.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, ikinci yarıda 5 gol buldu.
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 2, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown'un golleriyle 3 puana uzandı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE GERİ DÖNDÜLER
Ligin 11. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde de 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etmişti.
Tedesco'nun öğrencileri son 3 dış saha maçında 9 puan alırken, bunların 2'sini geriden gelerek kazandı.