Fenerbahçe son dönemde iç sahada kazanmakta zorlanıyor

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi ve Süper Lig’de üst üste gelen kayıplar moralleri bozdu.

Evinde büyük üstünlük kurduğu Göztepe maçında 1-1’lik beraberliğe razı olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.

Domenico Tedesco ve öğrencilerinin son dönemde Kadıköy’de kazanmakta zorlanması da dikkat çeken bir başka detay oldu.

SON 6 RESMİ MAÇTA EVİNDE TEK GALİBİYET ALDI

Kasım sonunda başlayan süreçte üç kulvarda oynanan son 6 resmi maçta Fenerbahçe evinde sadece 1 galibiyet alabildi.

Ligde Konyaspor’u 4-0’la geçen Kanarya, Galatasaray ve Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’la (1-1) yenişemezken Aston Villa’ya ise mağlup oldu (0-1). Türkiye Kupası’ndaki derbiyi de Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

BASKI VAR AMA SONUÇ YOK

Yaşanan puan kayıpları Avrupa Ligi’nde ilk 8 hedefinin kaçmasına, Süper Lig’de ise şampiyonluğun zora girmesine neden oldu.

Takımın iç sahada daha baskılı oynayan taraf olmasına rağmen bunu skora yansıtamamasıyla Domenico Tedesco özelinde eleştiriler artmaya başladı.

"HİÇBİR TAKIM BİZİMLE KADIKÖY'DE OYNAMAK İSTEMEZ"

Öte yandan Aston Villa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iç sahada oynanan maçlarla ilgili iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Tedesco, "Sadece Aston Villa değil, şu anda hiçbir takım bizimle Kadıköy'de oynamak istemez." ifadelerini kullanmıştı.