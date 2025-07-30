Fenerbahçe, son hazırlık maçında Lazio’yu tek golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, son provasında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho, yeni transferler Archie Brown ve John Duran’a ilk 11'de forma şansı verdi.

Sarı-lacivertli ekip sahaya; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve John Duran 11’iyle çıktı.

Lazio cephesinde ise Maurizio Sarri; Provedel, Lazzari, Fuentes, Nielsen, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellano ve Zaccagni’den oluşan kadroyla mücadeleye başladı.

DİREKTEN DÖNEN FIRSATLAR

Mücadelenin hemen başında, 1. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sert vuruşu direkten dönerken, 14. dakikada Bartuğ Elmaz ve 18. dakikada Szymanski’nin şutlarında Fenerbahçe gole yaklaşan taraf oldu. İlk yarının son anlarında Mert Müldür’ün kafa vuruşu yine direkte patladı. İlk 45 dakika golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DEĞİŞİKLİKLER VE GOL

İkinci devreye aynı kadroyla başlayan Fenerbahçe'de 57. dakikada üç değişiklik geldi: Oğuz Aydın yerini Yiğit Efe Demir’e, Bartuğ Elmaz Sofyan Amrabat’a, John Duran ise Youssef En-Nesyri’ye bıraktı.

59. dakikada Lazio savunmasının hatasını affetmeyen En-Nesyri, topu kapanarak ceza sahası ön çizgisine hareketlenen İrfan Can Kahveci’ye pasını aktardı. İrfan Can düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak skoru 1-0 yaptı.

Mourinho, 72. dakikada Yusuf Akçiçek'in yerine Çağlar Söyüncü’yü, 73’te ise İrfan Can Kahveci’nin yerine Cengiz Ünder’i oyuna aldı. 83. dakikada da Archie Brown ve Oğuz Aydın kenara gelirken, Levent Mercan ile Alexander Djiku sahaya dahil oldu.

Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Chobani Stadyumu’nda oynanan maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümü dolarken, ısınma sırasında oyunculara tezahüratlarla destek verildi.

SKRINIAR MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe’nin transferi için İstanbul’a getirdiği Slovak stoper Milan Skriniar da karşılaşmayı tribünden takip etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan doğrudan stadyuma geçen 30 yaşındaki savunmacının, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı kiralık olarak giyen Skriniar, yeniden takıma katılmaya hazırlanıyor.