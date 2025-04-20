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Haber Merkezi

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşırken mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin 90. dakikada yediği gol sonrası tribünlerden önce ıslık sesleri yükselirken, daha sonra "Yönetim istifa" sloganları yapıldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI İSYANDA

Hakemin son düdüğüyle birlikte yönetime tepkiler artarken, açılan müzik sesine de tepki gösterildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra ise DJ kabinine saldırıda bulundu.

Tribünlerde baz rahatsızlanan taraftarlar olurken, sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.

YÖNETİM ALEYHİNE TEZAHÜRATLAR

Okul Açık Tribünü ve Maraton Üst tribünün bir kısmında bazı taraftarlar ise stattan ayrılmazken yönetim aleyhine tezahüratlar yapıldı.