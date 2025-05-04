Fenerbahçe taraftarı, Youssef En-Nesyri'yi ıslıkladı

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Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

27 yaşındaki Faslı golcü, derbinin 70. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

47 MAÇTA 26 GOL ATTI

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 47 resmi maça çıkan Youssef En-Nesyri, 26 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.