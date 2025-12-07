Abone ol: Google News

Fenerbahçe taraftarından Youssef En-Nesyri'ye tepki

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli taraftarlar, 1-0 önde olunan dakikalarda karşı karşıya pozisyonda net bir gol kaçıran Youssef En-Nesyri'ye büyük tepki gösterdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 09:45
Fenerbahçe taraftarından Youssef En-Nesyri'ye tepki
  • Fenerbahçe, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
  • Taraftarlar, Youssef En-Nesyri'nin kaçırdığı gol fırsatı nedeniyle oyuncuya tepki gösterdi.
  • Kaçırılan golün ardından Başakşehir, beraberliği sağladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile mutlak bir gol kaçırdı.

MUTLAK GOL POZİSYONUNDAN YARARLANAMADI

Sarı-lacivertliler, 1-0 önde olduğu anlarda savunma arkasına sarkan Faslı golcü ile gole çok yaklaştı.

En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda zayıf bir vuruş yaparak kaleciyi geçemedi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Oyuncunun şutu yavaş çekmesi ve yanındaki arkadaşına pas vermemesi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Başakşehir, En-Nesyri'nin kaçırdığı net golün hemen ardından beraberlik golünü yakaladı.

POZİSYONUN ARDINDAN BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ GELDİ

Turuncu-lacivertliler, Bertuğ Yıldırım ile skora eşitlik getirdi ve 1 puanın sahibi oldu. 

Fenerbahçeli taraftarlar, En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonu maçın kırılma anı olarak değerlendirerek yıldız isme eleştirilerine maç sonunda da devam etti.

Eshspor Haberleri