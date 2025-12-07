Fenerbahçe taraftarından Youssef En-Nesyri'ye tepki

- Fenerbahçe, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
- Taraftarlar, Youssef En-Nesyri'nin kaçırdığı gol fırsatı nedeniyle oyuncuya tepki gösterdi.
- Kaçırılan golün ardından Başakşehir, beraberliği sağladı.
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile mutlak bir gol kaçırdı.
MUTLAK GOL POZİSYONUNDAN YARARLANAMADI
Sarı-lacivertliler, 1-0 önde olduğu anlarda savunma arkasına sarkan Faslı golcü ile gole çok yaklaştı.
En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda zayıf bir vuruş yaparak kaleciyi geçemedi.
TARAFTARLAR ÇILDIRDI
Oyuncunun şutu yavaş çekmesi ve yanındaki arkadaşına pas vermemesi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Başakşehir, En-Nesyri'nin kaçırdığı net golün hemen ardından beraberlik golünü yakaladı.
POZİSYONUN ARDINDAN BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ GELDİ
Turuncu-lacivertliler, Bertuğ Yıldırım ile skora eşitlik getirdi ve 1 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonu maçın kırılma anı olarak değerlendirerek yıldız isme eleştirilerine maç sonunda da devam etti.