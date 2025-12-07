Fenerbahçe taraftarından Youssef En-Nesyri'ye tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile mutlak bir gol kaçırdı.

MUTLAK GOL POZİSYONUNDAN YARARLANAMADI

Sarı-lacivertliler, 1-0 önde olduğu anlarda savunma arkasına sarkan Faslı golcü ile gole çok yaklaştı.

En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda zayıf bir vuruş yaparak kaleciyi geçemedi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Oyuncunun şutu yavaş çekmesi ve yanındaki arkadaşına pas vermemesi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Başakşehir, En-Nesyri'nin kaçırdığı net golün hemen ardından beraberlik golünü yakaladı.

POZİSYONUN ARDINDAN BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ GELDİ

Turuncu-lacivertliler, Bertuğ Yıldırım ile skora eşitlik getirdi ve 1 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonu maçın kırılma anı olarak değerlendirerek yıldız isme eleştirilerine maç sonunda da devam etti.