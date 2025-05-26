İHA

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takım, EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

BAYRAĞI İNDİRDİLER

Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.

Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor