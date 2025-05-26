İHA
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takım, EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı.
BAYRAĞI İNDİRDİLER
Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.
Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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