Fenerbahçe TFF'ye başvuracak

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda 6 Ağustos tarihinde Feyenoord deplasmanına çıkacak.

Bu maçın rövanşı ise 12 Ağustos tarihinde oynanacak.

İKİ FEYENOORD MAÇININ ARASINA DENK GELİYOR

Sarı-lacivertliler, 9 Ağustos'ta ise Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Hal böyle olunca Fenerbahçe, Feyenoord ile oynanacak iki maçı gerekçe göstererek Türkiye Futbol Federasyonu'na gidiyor...

FENERBAHÇE TFF'YE GİDİYOR

Sarı-lacivertliler, TFF'den Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesini talep edecek.

Fenerbahçe'nin önceki sezonlarda eleme maçları arasındaki lig maçlarının ertelenmesini örnek göstererek erteleme talebinde bulunacak.