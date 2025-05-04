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Haber Merkezi

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe derbisinde 1-0 öne geçti.

'YÖNETİM İSTİFA'

Fenerbahçeli tribünler, bu golün ardından, 'Yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' tezahüratları yaptı.

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI

Sarı-lacivertliler ayrıca bu dakikalarda eski başkan Aziz Yıldırım için tezahüratlar yaptı.

İşte ESP Spor kamerasından Fenerbahçe yönetimine yönelik istifa sesleri…