Haber Merkezi
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe derbisinde 1-0 öne geçti.
'YÖNETİM İSTİFA'
Fenerbahçeli tribünler, bu golün ardından, 'Yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' tezahüratları yaptı.
AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI
Sarı-lacivertliler ayrıca bu dakikalarda eski başkan Aziz Yıldırım için tezahüratlar yaptı.
İşte ESP Spor kamerasından Fenerbahçe yönetimine yönelik istifa sesleri…
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