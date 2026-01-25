Fenerbahçe tribünlerinden şampiyonluk mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaştı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de, taraftarlar Göztepe karşılaşmasına da yoğun ilgi gösterdi.

Tribünler tıklım tıklım dolarken, ısınma esnasında futbolcular tek tek çağrılarak maça hazırlandı.

Tezahürat yapan taraftarlar ilk düdükle birlikte desteğini artırdı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Öte yandan maraton üst tribününde açılan, "Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız" pankartıyla destek mesajı verildi.

Kuzey tribününde ise üzerinde "Kupalar yükselecek ellerimizde" yazılı ve Süper Kupa, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kupalarının yer aldığı pankart açıldı.