Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için karşı karşıya geldi

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Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray, Alman yıldızla temasa geçmiş ve teklifini sunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leroy Sane için masadaki tek seçenek Galatasaray değil.

Fenerbahçe'nin de Sane'ye teklifinin olduğu ve 29 yaşındaki futbolcunun transferi için ısrarcı olduğu yazıldı.

GALATASARAY İSTİYORDU

Sane'ye İngiltere'den de Arsenal ve Tottenham'ın ilgi duyduğu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, teklifleriyle transfer yarışını önde götürdüğü öne sürüldü.

Sane, sözleşmesinin bittiği Bayern Münih ile de yeni kontrat için temaslarına devam ediyor.

Öte yandan Sane ile ilgili İngiliz basınında çıkan haberlerin ardından Bild de Alman yıldız için yeni gelişmeyi duyurdu.

FENERBAHÇE FİYAT YÜKSELTTİ

Bild'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Sane'ye 14-15 milyon euroluk bir teklif yaptı ve Galatasaray'ı geride bıraktı. Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcuya teklifinin net 10 milyon euro olduğu yazıldı.

Bayern Münih ile geçen sezon 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.