Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan Skriniar için bir kez daha karşı karşıya geldi

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Geçtiğimiz ara transfer döneminde Milan Skriniar için kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde yeniden aynı isim için karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli yönetim, Fransız devi Paris Saint-Germain ile Skriniar'ın bonservisi için temasa geçti.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Ancak bu kez Galatasaray da devrede.

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında elinden kaçırdığı yıldız savunmacıyı kadrosuna katarak rövanşı almak istiyor.

Slovak oyuncunun ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

NAPOLİ DE DEVREDE

Öte yandan, Avrupa'dan da talipleri bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Serie A temsilcisi Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta boy gösteren Skriniar, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.