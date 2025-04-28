Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Haber Merkezi
Süper Lig’in tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi, kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.
Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 5-1'lik farklı skorla yendi.
Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 80'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
5 PUANLIK FARK DEVAM ETTİ
Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe ise, evinde Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla geçti.
İki takım arasındaki 5 puanlık fark devam ederken son 5 haftaya girilmiş oldu.
İki takımında kalan son maçlarında fikstürü şu şekilde:
Galatasaray
Sivasspor (E)
Trabzonspor (D)
Kayserispor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir FK (E)
Fenerbahçe
Beşiktaş (E)
Başakşehir FK (D)
Eyüpspor (E)
Hatayspor (D)
Konyaspor (E)
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