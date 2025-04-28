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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları Süper Lig'de Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı evinde 3-1 mağlup etti. Ligde son 5 haftaya girilirken iki takım arasındaki 5 puanlık fark devam etti.