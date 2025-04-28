Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Haber Merkezi

Süper Lig’in tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi, kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.

Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 5-1'lik farklı skorla yendi.

Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 80'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

5 PUANLIK FARK DEVAM ETTİ

Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe ise, evinde Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla geçti.

İki takım arasındaki 5 puanlık fark devam ederken son 5 haftaya girilmiş oldu.

İki takımında kalan son maçlarında fikstürü şu şekilde:

Galatasaray

Sivasspor (E)

Trabzonspor (D)

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir FK (E)

Fenerbahçe

Beşiktaş (E)

Başakşehir FK (D)

Eyüpspor (E)

Hatayspor (D)

Konyaspor (E)

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Can Badak
Editor