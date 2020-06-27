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Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 27.06.2020 - 17:40
Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Saat 18:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Ekici, Vedat.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın,Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut.