Fenerbahçe yine aynı senaryoyu yaşadı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, son yıllarda mart ayından itibaren yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, son 4 sezonda mart ayı sonrasında çıktığı karşılaşmalarda 5 yenilgi ve 7 beraberlik alarak kritik bir düşüş grafiği sergiledi.

SON 4 SEZONDA MART AYINDA 5 YENİLGİ, 7 BERABERLİK

Bu tablo, takımın şampiyonluk yarışında önemli avantajlar kaybetmesine neden oldu.

Bu süreçte kaybedilen puanlar, ligdeki zirve mücadelesinde dengeleri değiştirirken, Sarı-lacivertliler'in şampiyonluk umutlarını da zora sokuyor.

Bu sezon da benzer bir tablo yaşandı. Mart ayının başında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşadı.

ŞAMPİYONLUK UMUTLARINI ZORA SOKTU

Sarı-lacivertliler için asıl büyük şok ise geçtiğimiz günlerde geldi.

Sarı-lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Toplam 2 maç sonunda 5 puan kaybedildi.