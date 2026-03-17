Fenerbahçe yine aynı senaryoyu yaşadı

Bu yılki Antalyaspor beraberliği ve Fatih Karagümrük mağlubiyeti ile birlikte Fenerbahçe, mart ayından sonra son 4 sezonda 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu düşüş grafiği şampiyonluk yarışını etkiledi.
SON 4 SEZONDA MART AYINDA 5 YENİLGİ, 7 BERABERLİK
Bu sezon da benzer bir tablo yaşandı. Mart ayının başında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşadı.
ŞAMPİYONLUK UMUTLARINI ZORA SOKTU
Sarı-lacivertliler için asıl büyük şok ise geçtiğimiz günlerde geldi.
Sarı-lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.
Toplam 2 maç sonunda 5 puan kaybedildi.