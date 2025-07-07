Fenerbahçe: Yolun açık olsun Osayi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli olmuştu.
İngiltere Championship takımı Birmingham City, Osayi-Samuel'i renklerine bağladığını açıklamıştı.
İngiliz temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti.
"GÖNLÜMÜZDE BÜYÜK BİR İZ BIRAKTIN"
Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Kulübü, Samuel için veda mesajı yayınladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:
2020/21 sezonundan bu yana çubuklu formamızı büyük bir gururla taşıyan, mücadeleci ruhu, bitmeyen enerjisi ve samimi kişiliğiyle Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Bright Osayi-Samuel’e yeni kulübünde sonsuz başarılar diliyoruz. Geldiğin ilk günden bu yana sahaya her adım attığında terinin son damlasına kadar savaşan, tribünleri coşturan o azmin ve sahadaki o eşsiz tempon hep örnek olacak. Zorluklara karşı gösterdiğin direnç, sahadaki cesaretin ve her şeyden önemlisi camiamıza duyduğun aidiyet; hep hafızalarımızda kalacak. Gönlümüzde büyük bir iz bıraktın. Fenerbahçe formasıyla attığın her adımı, verdiğin her mücadeleyi gururla hatırlayacağız. Yolun açık, şansın bol olsun. Unutma; her zaman Fenerbahçe senin evin, ailen.
FENERBAHÇE KARİYERİ
2020-2021 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe ile 5 sezonda toplam 178 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU
Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş ile anlaşmaya varmıştı.
Uçak bileti dahi ayarlanan futbolcunun babasının son anda gerek sözleşme tarihi gerekse de maaş konusundaki değişen istekleri sebebiyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu transferi iptal etti.