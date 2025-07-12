Fenerbahçe yönetiminde ayrılık: Erol Bilecik istifa etti

Fenerbahçe yönetiminde Acun Ilıcalı'nın ardından dikkat çeken bir ayrılık daha yaşandı...

Kulübün Başkan Vekili Erol Bilecik, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Yaşanan süreçte kişisel saldırılara maruz kaldığını belirten Bilecik, yeni sezonda kulübün yalnızca başarıya odaklanması gerektiğini vurguladı.

"YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Bilecik konuyla ilgili, "Şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe’mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İstif kararıyla ilgili Bilecik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe’mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum.”

"BİLMEDEN, İSTEMEDEN KALBİNİ KIRDIĞIM HERKESİN ANLAYIŞINA SIĞINIYORUM"

Erol Bilecik açıklamasında ayrıca, "Hayatım boyunca taşıdığım en büyük onurlardan biri de, Fenerbahçe’mize hizmet edebilmekti. Bizlere güvenen, destek olan, her daim iyi niyetini hissettiren ve eleştirilerini samimiyetle ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yedi yıllık süreçte bilmeden, istemeden kalbini kırdığım herkesin anlayışına sığınıyorum." dedi.

Bilecik sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle, birlikte görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğum başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Fenerbahçe Camiasına gönülden teşekkür ediyorum. Sonsuza dek Fenerbahçe."

AZİZ YILDIRIM'A YÖNELİK ÇİRKİN İFADELERLE SUÇLANIYORDU

Öte yandan Bilecik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a attığı iddia edilen mailde Aziz Yıldırım hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmakla suçlanıyordu.

Bilecik’in, Koç’a yönelik atmak istediği maili yanlışlıkla birçok kişiyi etiketleyerek attığı ve Aziz Yıldırım’ı kastederek "Mükemmel bir hazırlık havası ve iyi bir hazırlık yaparsak, bu densiz adamı üçüncü kez sandığa gömmek konusunda benim içim sarih. Siz de rahat olun” dediği öne sürülmüştü.