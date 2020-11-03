Haberler

Futbol Haberleri

Fenerbahçe, Zeki Rıza Sporel'i andı

Fenerbahçe, Zeki Rıza Sporel'i andı

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski futbolcusu ve kulüp başkanı olan Zeki Rıza Sporel'i andı.