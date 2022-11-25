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    Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakatlıklarını atlattı

    Fenerbahçe, 12 günlük aranın ardından topbaşı yaptı. Sarı-lacivertliler'de 5 futbolcu sakatlıklarını atlattı.
    • 25.11.2022 - 19:29
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 20:01
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    Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakatlıklarını atlattı

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada 12 gün izin yapan Fenerbahçeli oyuncular, sezonun geri kalan bölümü için çalışmalarına başladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenman sahasına çıkan teknik direktör Jorge Jesus, soğuk hava nedeniyle basın mensuplarına espri yaptı.

    Teknik ekip ve oyuncular, antrenmanda, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans" yazılı pankart açtı.

    Altay ve Szalai antrenmana katılmadı

    Dünya Kupası finalleri nedeniyle ülkelerinin milli takımında yer alan Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin yanı sıra izinli olan Altay Bayındır ve Attila Szalai de antrenmana katılmadı.

    Fenerbahçe de 5 futbolcu sakatlıklarını atlattı #1

    Peres ve İrfan Can ayrı çalıştı

    Uzun dönemdir sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Luan Peres de takımdan ayrı bireysel çalıştı. Sakat olduğu belirtilen kaleci İrfan Can Eğribayat ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

    Fenerbahçe de 5 futbolcu sakatlıklarını atlattı #2

    5 futbolcu iyileşti

    Tedavileri sona eren Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat takıma katıldı.

    İki gruba ayrılan oyuncular, antrenmana, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam etti.

    Fenerbahçe de 5 futbolcu sakatlıklarını atlattı #3


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