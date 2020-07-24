Fenerbahçe'de 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, mevcut kadrodan Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Mehmet Ekici ile birlikte 5 ismi daha gönderme kararı aldı.

Gelecek sezonun yapılanmasına devam eden, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe'de, gelecek oyuncuların dışında gidecek oyuncular da merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, birçok oyuncu hakkında kararını verdi.

FREY VE ZANKA ELDEN ÇIKARILACAK

Comolli döneminde transfer edilen Michael Frey ve Zanka'yı bu yıl kiralık olarak gönderen Fenerbahçe, iki ismi de gelecek sezon takımda düşünmüyor. Frey ve Zanka, elden çıkarılacaklar listesinin en başında bulunuyor.

3 FUTBOLCUYA "KULÜP BUL" DENİLECEK

Kontratları devam eden futbolcular Miha Zajc, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan'ın menajerleriyle kısa süre içerisinde bir araya gelmesi beklenen Emre Belözoğlu, bu futbolculara, "Kulüp bulun" dedi. Bu sezon gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan Zajc, Dirar ve Tolgay da gelecek sezon takımda olmayacak.

SÖZLEŞMESİ BİTENLERE VEDA

Takımdaki geleceği merakla beklenen isimlerden biri olan Hasan Ali Kaldırım'ın, sözleşmesi de uzatılmıyor. Tecrübeli sol bekin performansının yetersiz bulunması ve taraftarın tutumu bu kararda etkili oldu. Öte yandan, sözleşmeleri sona eren Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile de yollar ayrılacak.