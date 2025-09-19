Abone ol: Google News

Fenerbahçe’de Anderson Talisca’ya penaltı yasağı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçta ikinci kez penaltı kaçıran Anderson Talisca ile ilgili yeni bir karar alındı. Brezilyalı yıldız artık sadece frikiklerde topun başına geçecek

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 11:50
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'ya penaltı yasağı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada tribünlerin tepkisini üzerine çeken Anderson Talisca, kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin odağı oldu.

Brezilyalı yıldız, bu sezon ikinci kez kritik anda beyaz noktadan yararlanamadı.

2 PENALTI KAÇIRDI: 4 PUAN GİTTİ

Sezonun başında Göztepe karşısında 90+5'te kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen Talisca, bu kez de Alanya maçında 57. dakikada topu istediği gibi vuramayarak büyük hayal kırıklığı yaşattı.

PENALTI KULLANMAYACAK

Teknik heyet, Talisca'nın bu performansı sonrası yeni bir karar aldı.

Artık deneyimli futbolcu penaltılarda görev almayacak, yalnızca frikiklerde topun başına geçecek. 

Anderson Talisca, ligde 2. kez penaltı kaçırdı

