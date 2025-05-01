Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbilerinin tecrübelileri İrfan Can ve Bright Osayi-Samuel

İHA

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Bu önemli mücadelede sarı-lacivertli futbolcular İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel, derbilerde takımının en deneyimlileri olarak ön plana çıkıyor.

İRFAN CAN, BEŞİKTAŞ'A 2 GOL ATTI

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can, sarı-lacivertlilerle bugüne kadar tamamı Süper Lig olmak üzere 8 kez Beşiktaş maçlarında görev aldı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir formasıyla 7, Gençlerbirliği'yle de 4 kez siyah-beyazlılara karşı oynadı.

İRFAN CAN BU SEZON NE YAPTI?

İrfan Can, bu sezon Süper Lig'de 22, UEFA Avrupa Ligi'nde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere toplam 38 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

OSAYI, 8. DERBİSİNE ÇIKACAK

Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Bright Osayi-Samuel de Beşiktaş'a karşı 8. derbisine çıkacak.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Süper Lig'de 20 maç, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 34 karşılaşmada görev aldı.

İLK YARIDAKİ MAÇTA SONRADAN OYUNA GİRDİLER

İrfan ve Osayi'nin sahada olduğu derbilerde Fenerbahçe, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu iki futbolcu da ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan derbide 82. dakikada oyuna girdi.