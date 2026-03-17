Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, hat-trick yaptı

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Dorgeles Nene, Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçında hat-trick yaptı.
Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında Fenerbahçe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı ve rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde Nene 3 gole imza attı.
FENERBAHÇE, FORMASIYLA İLK HAT-TRICK
Mücadelenin 41. dakikasında Sidiki Cherif ile gelişen kontrada kaleciden seken topu filelere gönderen Nene, takımını 1-0 öne geçirdi.
23 yaşındaki kanat oyuncusu 59 ve 79. dakikalarda savunma arkasına yaptığı koşularla fileleri havalandırmayı başardı.
Nene, böylelikle sarı-lacivertli formayla ilk kez hat-trick yaptı.
LİGDE 9 GOLÜ VAR
Kadıköy'de oynanan son 2 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Nene, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 90 dakika sahada kaldı.
