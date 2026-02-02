Fenerbahçe'de Edson Alvarez cezalı duruma düştü

- Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Edson Alvarez, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
- Gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
- Alvarez, üç maç sonra ilk 11’de oynamıştı.
Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Konuk takım sarı-lacivertli takımda Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, karşılaşmanın 13. dakikasında sarı kart gördü.
Cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Edson, bu maçta forma giyemeyecek.
LİGDE 3 MAÇ SONRA OYNADI
Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Süper Lig'de 3 maç sonra 11'de yer aldı.
Meksikalı orta saha son olarak 15 Aralık'ta oynanan Konyaspor müsabakasında 11'de başlarken, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı.
Alanyaspor maçının son dakikalarında oyuna giren Alvarez, bu sezon 10. kez 11'de görev aldı.