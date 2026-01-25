Fenerbahçe'de Edson Alvarez kadroda yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde ev sahibi takım Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamayla Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in Göztepe maçının kadrosuna alınmadığını duyurdu.

"MAÇ KADROSUNA YER ALMAYACAKTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir. Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır" ifadelerine yer verildi.