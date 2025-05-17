Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

MAXIMIN VE MERT HAKAN'IN DURUMU

Allan Saint-Maximin bireysel antrenman gerçekleştirirken, Mert Hakan Yandaş'ın ise tedavisi devam etti.