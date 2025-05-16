Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi sürdü

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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