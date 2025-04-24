Fenerbahçe'de golcüler haftalardır boş geçiyor

Süper Lig'de sahasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de morallar bozuk.
Ligde son 6 haftada şampiyonluk için mucizeyi kovalayacak Fenerbahçe’de camiayı santrforların suskunluğu da düşündürüyor.
DZEKO VE EN-NESYRİ'NİN PERFORMANSI DÜŞTÜ
Sezon genelinde zaman zaman eleştirilseler de attıkları gollerle takımı şampiyonluk yarışında tutan Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri ikilisinin performansı düştü.
Tüm kulvarlardaki 48 maçta 19 gole imza atan 39 yaşındaki Boşnak tecrübe, 13 Şubat’taki Anderlecht sınavından bu yana oynadığı 11 maçı boş geçti.
EN SON 2 MART'TA GOL ATTI
46 maçta 26 golü bulunan Faslı yıldız ise 2 Mart’taki Antalya mücadelesinden sonra forma giydiği 7 maçta fileleri sarsamadı.
Mourinho ve ekibi dörtlü sisteme dönmesiyle tek santrfora geçtiği hücum hattında iki santrforun da formunu yükseltecek formülü bulmaya çalışıyor.
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