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Fenerbahçe'de golcüler haftalardır boş geçiyor

Fenerbahçe'de golcüler haftalardır boş geçiyor Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin performanslarında son dönemde düşüş yaşanıyor. 39 yaşındaki Boşnak tecrübe 11, Faslı yıldız ise 7 maçtır gol atamıyor. Mourinho ve ekibi iki santrforun form durumuna çare arıyor.