Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belirlendi

Şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de en büyük hedef, önümüzdeki sezonu zirvede noktalamak.

Bu kapsamda Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların için çalışmalar devam ediyor.

Bir yandan da gidecek oyuncular için de yoğun bir mesai harcanıyor.

GELECEKLER KADAR GİDECEKLER DE ÖNEMLİ

Teknik heyet, sağlık antrenman gerçekleştirilmesi için kadrodaki mevcut oyunculardan seçenekleriyle yollarını ayırarak, kadroda rahatlama yaşamak istiyor.

Genç isimler Omar Fayed, Emre Demir, Yiğit Fidan, Arda Akgün ve Furkan Akyüz'ün gelişimlerini sürdürebilmeleri adına yeniden kiralanmaları planlanıyor.

YOLCU ADAYLARI NETLEŞTİ

Kiralık serüvenlerini tamamlayarak takıma dönen Mimovic, Lincoln, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc ve Emre Mor için ise gelen teklifler değerlendirilecek.

Ayrıca, kaleci Dominik Livakovic ile birlikte Alexander Djiku, Becao, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'un da satış listesine konduğu öğrenildi.