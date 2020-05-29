Fenerbahçe'de hoca belirsizliği devam ediyor Üç aydır yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe'de, Bjelica ismi ön plana çıksa da Hırvat teknik adamın yardımcı antrenör isteği, yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın istifa etmesinin üstünden üç ay geçmesine rağmen hala yeni teknik direktörüne kavuşamadı.

Birçok aday arasından iki ismi ön plana çıkaran yönetimin, Bjelica ya da Erol Bulut'tan birini takımın başına getirmesi bekleniyor.

BJELİCA'DA YARDIMCI KRİZİ

Bjelica'yı 1. sıraya koyan sarı-lacivertliler, Hırvat teknik adamın "6 yardımcımla birlikte gelirim" şeklindeki talebi üzerine çıkmaza girdi.

Türkiye'yi tanıyan bir antrenör ekibi kurmayı planlayan ve bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Mehmet Aurelio'yla anlaşan yönetimin, 48 yaşındaki teknik adamı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

EROL BULUT İKİNCİ SIRADA

Kanarya, Hırvat hocayla anlaşamaması durumunda Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut'la görüşecek.