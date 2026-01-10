Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlandı

- Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde sakatlandı.
- Bu nedenle oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 82. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
- Olay, 2025 Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşti.
2025 Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaştı.
Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de ikinci yarıda bir sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, derbide sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
YERİNİ ÇAĞLAR'A BIRAKTI
Fenerbahçe'de sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine 82. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.