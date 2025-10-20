Fenerbahçe’de, Jhon Duran takımla beraber çalışmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran’ın sağlık durumu, Fenerbahçe’de büyük sorun yaratmıştı.

Tedavi sürecini atlatan Duran'ın son durumuyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi.

TAKIMLA BERABER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Jhon Duran, bugün yapılan antrenman itibarıyla bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Duran, yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı.

BİREYSEL İDMANLA DEVAM ETTİ

Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz." ifadeleri de yer aldı.

6 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar çıktığı 6 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

DURAN EMMİ LAKABI...

Öte yandan Fenerbahçe, Jhon Duran transferini açıklarken özel bir video yayınlamıştı.

Yayınlanan videoda Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'yi canlandıran Kurtuluş Şakirağaoğlu'na yer verilmişti.

Dizinin sevilen karakterlerinden Duran Emmi'nin, Jhon Duran'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası "Duran Emmi geldi deyiver kızım" repliği sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.