Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi: Eleştirilerin odağında...

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşırken, müsabakadan beraberlikle ayrıldı.

Maçta 63. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamadı ve 81. dakikada kalesinde golü gördü.

BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA 2 PUAN BIRAKTI

Bu sonuçla Kanarya ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti.

Fenerbahçe, bu sezon evinde Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, dış sahada ise Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile yenişemedi.

Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU KAYIPLARDA

Öte yandan Fenerbahçe'de Semedo'nun sakatlanması sonrası oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, yine beklentileri karşılayamadı.

29 kez topla buluşabilen milli futbolcu, hiç şut denemesinde bulunmadı.

8 kez ikili mücadeleye giren Kerem, sadece 1'inden galip ayrılabildi.

Şut pası da veremeyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 4 ortasının da 1'inde başarılı olabildi.

Kerem son olarak ise mücadeleyi 11 top kaybıyla tamamladı.

Kerem'e sosyal medyada taraftarlar büyük tepki gösterdi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transferi sonrası dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Kerem, "Transferi çok istedim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim. Bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." demişti.