Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçların ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.