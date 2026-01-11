Fenerbahçe’de kupa sonrası sakatlık şoku

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

10 Ocak'ta oynanan Süper Kupa finalinde sakatlanan fakat oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için sahada kalan Fenerbahçe'nin oyuncusu Levent Mercan’ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve 4 ila 6 hafta arasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Yaşanan bu gelişme, teknik heyetin savunma hattındaki planlarını da etkiledi.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, Levent Mercan ve Archie Brown’un yokluğunda sol bekte Jayden Oosterwolde’ye görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Sol stoper pozisyonu için ise Çağlar Söyüncü ile Yiğit Efe Demir arasında bir tercih yapılacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe sağlık ekibinin, Levent Mercan’ın en kısa sürede sahalara dönebilmesi için tedavi sürecini yakından takip ettiği bildirildi.