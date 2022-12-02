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    Fenerbahçe'de Luan Peres, idmanlara katıldı

    Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin sabah yaptığı idmana uzun süredir takımdan uzak kalan stoper Luan Peres de katıldı.
    • 02.12.2022 - 14:27
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    Fenerbahçe'de Luan Peres, idmanlara katıldı

    Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

    Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı

    Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Fenerbahçe de Luan Peres, idmanlara katıldı #1

    Luan Peres, idmanda yer aldı

    Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Luan Peres de bugünkü idmanda yer aldı.

    Fenerbahçe de Luan Peres, idmanlara katıldı #2

    Fenerbahçe, Villarreal ile karşılaşacak

    Fenerbahçe, cumartesi günü ikinci hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak.

    Sarı-laciverliler, ilk hazırlık karşılaşmasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.

    Fenerbahçe de Luan Peres, idmanlara katıldı #3


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