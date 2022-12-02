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- Fenerbahçe'de Luan Peres, idmanlara katıldı
Fenerbahçe'de Luan Peres, idmanlara katıldı
Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin sabah yaptığı idmana uzun süredir takımdan uzak kalan stoper Luan Peres de katıldı.
- 02.12.2022 - 14:27
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı
Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Luan Peres, idmanda yer aldı
Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Luan Peres de bugünkü idmanda yer aldı.
Fenerbahçe, Villarreal ile karşılaşacak
Fenerbahçe, cumartesi günü ikinci hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak.
Sarı-laciverliler, ilk hazırlık karşılaşmasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.