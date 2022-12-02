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Fenerbahçe'de Luan Peres, idmanlara katıldı

Fenerbahçe'de Luan Peres, idmanlara katıldı

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin sabah yaptığı idmana uzun süredir takımdan uzak kalan stoper Luan Peres de katıldı.