Fenerbahçe'de Nelson Semedo alarmı

Nelson Semedo, Fenerbahçe'de bu sezon yaşadığı sakatlıklarla 13 maç kaçırarak önceki yılların aksine dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Nelson Semedo'nun sakatlık performansı dikkat çekti.
Portekizli sağ bek, sarı-lacivertli formayla bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 13 maçta forma giyemedi.
Bu tablo, tecrübeli oyuncunun geçmiş yıllardaki istatistikleriyle büyük bir tezat oluşturdu.
32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önceki 5 yıllık süreçte toplam sadece 19 maç kaçırmıştı.
Ancak bu sezon tek başına 13 maçta görev alamaması dikkat çekti.
Nelson Semedo, bu sezon Süper Lig'de 19 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
