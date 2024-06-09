Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılıyor.
Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanırken, saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi.
Divan Başkanı olarak seçimi yürüten Vefa Küçük, saat 17.27 itibarıyla sandıkların açılabileceğini söyledi.
Tribünler sonucu çoşkuyla bekledi
Başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerium Tribünü'nde yer alan localara çıkarken, seçim sonucunu beklemeye başladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar da iki taraf adına tezahüratlar yaparak adaylara destekte bulundu.
Daha sonra tribünler ve saha kenarında bulunan kongre üyeleri karşılıklı Fenerbahçe lehine tezahürat yaptı.
Hem başkan Ali Koç hem de Aziz Yıldırım, üyeleri selamlayarak tezahüratlara katıldı.
Vefa Küçük, kazananı ilan etti
Divan Başkanı Vefa Küçük, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Ali Koç'un kazandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de böylelikle 3. Ali Koç dönemi başlamış oldu.
Resmi sonuçlar oy sayma işlemi bitmesiyle birlikte belli olacak.
Ali Koç yeniden başkan
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak 3 yıl daha sarı-lacivertli kulübü yönetmeye hak kazandı.
"İyi ki Fenerbahçeliyiz"
Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelip genel kurul üyelerini selamladı.
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şunları dedi:
Sevgili Fenerbahçeliler; bugün kulübümüze yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları da bu harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. İyi ki Fenerbahçeliyiz.
Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan isimler
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç.
Anlık toplam
Ali Koç: 3326
Aziz Yıldırım: 2416
4 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 295
Aziz Yıldırım: 270
6 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 348
Aziz Yıldırım: 255
8 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 363
Aziz Yıldırım: 191
13 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 366
Aziz Yıldırım: 244
14 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 380
Aziz Yıldırım: 234
17 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 355
Aziz Yıldırım: 215
18 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 343
Aziz Yıldırım: 204
21 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
22 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
30 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 342
Aziz Yıldırım: 210
47 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 184
Aziz Yıldırım: 133
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