Fenerbahçe'de Ali Koç, 3'üncü kez başkan seçildi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Aziz Yıldırım ile ikinci kez yarışa giren Ali Koç seçimi bir kez daha kazanan taraf oldu.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılıyor.

Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanırken, saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi.

Divan Başkanı olarak seçimi yürüten Vefa Küçük, saat 17.27 itibarıyla sandıkların açılabileceğini söyledi.

Tribünler sonucu çoşkuyla bekledi

Başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerium Tribünü'nde yer alan localara çıkarken, seçim sonucunu beklemeye başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da iki taraf adına tezahüratlar yaparak adaylara destekte bulundu.

Daha sonra tribünler ve saha kenarında bulunan kongre üyeleri karşılıklı Fenerbahçe lehine tezahürat yaptı.

Hem başkan Ali Koç hem de Aziz Yıldırım, üyeleri selamlayarak tezahüratlara katıldı.

Vefa Küçük, kazananı ilan etti

Divan Başkanı Vefa Küçük, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Ali Koç'un kazandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de böylelikle 3. Ali Koç dönemi başlamış oldu.

Resmi sonuçlar oy sayma işlemi bitmesiyle birlikte belli olacak.

Ali Koç yeniden başkan

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak 3 yıl daha sarı-lacivertli kulübü yönetmeye hak kazandı.

"İyi ki Fenerbahçeliyiz"

Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelip genel kurul üyelerini selamladı.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şunları dedi:

Sevgili Fenerbahçeliler; bugün kulübümüze yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları da bu harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. İyi ki Fenerbahçeliyiz.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan isimler

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç.

Anlık toplam

Ali Koç: 3326

Aziz Yıldırım: 2416

4 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 295

Aziz Yıldırım: 270

6 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 348

Aziz Yıldırım: 255

8 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 363

Aziz Yıldırım: 191

13 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 366

Aziz Yıldırım: 244

14 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 380

Aziz Yıldırım: 234

17 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 355

Aziz Yıldırım: 215

18 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 343

Aziz Yıldırım: 204

21 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 347

Aziz Yıldırım: 230

22 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 347

Aziz Yıldırım: 230

30 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 342

Aziz Yıldırım: 210

47 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 184

Aziz Yıldırım: 133