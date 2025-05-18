Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluklar taraftarı canından bezdirdi.
Galatasaray'ın şampiyon olmasına yalnızca 1 puan kalınca sarı-lacivertlilerin öfkesi bu hafta da devam etti.
Son olarak Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan oyunculara tepki geldi.
OYUNCULARI VE YÖNETİMİ PROTESTO ETTİLER
Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcular ısınmaya çıktığı sırada oyuncuları yuhaladı ve tepki gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncular dışında yönetime de tepki gösterdi.
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