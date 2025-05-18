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Fenerbahçe'de oyunculara ve yönetime tepki

Fenerbahçe'de oyunculara ve yönetime tepki Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de Eyüpspor maçı öncesi oyunculara ve yönetime tepki gösterdi. İstifa tezahüratları bir kez daha yükseldi...