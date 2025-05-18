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Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluklar taraftarı canından bezdirdi.

Galatasaray'ın şampiyon olmasına yalnızca 1 puan kalınca sarı-lacivertlilerin öfkesi bu hafta da devam etti.

Son olarak Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan oyunculara tepki geldi.

OYUNCULARI VE YÖNETİMİ PROTESTO ETTİLER

Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcular ısınmaya çıktığı sırada oyuncuları yuhaladı ve tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncular dışında yönetime de tepki gösterdi.

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Can Badak
Editor