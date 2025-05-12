Fenerbahçe'de pişmanlığın adı: Diego Carlos...

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Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, Kayseri ve Başakşehir maçlarında bulduğu fırsatları iyi kullanamadı.

Saç baş yolduran hatalarıyla taraftarı çileden çıkaran Sambacı'nın 4 aylık maliyeti dudak uçuklattı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI STOPERİ OLDU

Fenerbahçe tarihinin en pahalı stoper transferi olan Carlos, Aston Villa'dan 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle alındı.

Sezon başına 4 milyon euro da maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım dönemde cebine 2 milyon euro koydu.

1 DAKİKASI 3.1 MİLYON TL

Bu süreçte toplamda 13.5 milyon euro ödenen Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kaldı.

Performansıyla vasatı aşamazken Carlos'un 1 dakikalık faturası 72 bin Euro (3.1 milyon TL) oldu.