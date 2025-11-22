Fenerbahçe'de Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.
- Nelson Semedo, Sebastian Szymanski, Çağlar Söyüncü ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.
- Sarı-lacivertliler özel uçakla Rize'ye gitti.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Rizespor'a konuk olacak.
Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Rize'ye hareket etti.
4 İSİM YOK
Fenerbahçe'de kamp kadrosu da açıklandı.
Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek Nelson Semedo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı. Milli takımdan yorgun dönen Edson Alvarez de kadroya alınmadı.
KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda da şu oyuncular yer alıyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.