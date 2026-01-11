Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin Rennes'e transfer olacağı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arasında Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci'yi Samsunspor ve Kasımpaşa'ya gönderdi.

Sarı lacivertlilerde bir ayrılık daha Sebastian Szymanski ile yaşanabilir.

FRANSIZ EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Son 2 sezonda taraftarla yıldızı barışmayan ve ilk 11'deki yerini kaybeden Sebastian Szymanski için Fransa Ligue 1 ekibi Rennes devreye girdi.

İtalyan gazeteci Matteo Moreno'nun haberine göre Fenerbahçe ve Rennes, Szymanski için 11 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşmaya yaklaştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de 133 maça çıktı ve 22 gol atarken, 30 asist yaptı.

Szymanski'nin sözleşmesi 2027'de sona erecek.