Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı: Başkan adayları belli olmaya başladı!

Fenerbahçe bir kez daha seçime gidiyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün resmi hesabından bir açıklama yaptı ve olağanüstü seçim kararını duyurdu.

Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da olağanüstü seçime gideceklerini açıkladı.

Sadettin Saran'ın, yapılacak olağanüstü seçimde aday olmayacağı öğrenildi.

SEÇİM TARİHİ NETLEŞTİ: 6-7 HAZİRAN...

Seçim tarihinin duyurulması sonrası ise gözler, sarı-lacivertlilerin yapılacak seçimdeki başkan adaylarına çevrildi.

İlk olarak Ali Koç yönetiminde de görev alan Hakan Safi'den adaylık açıklaması gelmişti.

Safi'nin ardından bu kez de Barış Göktürk, Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı olduğunu duyurdu.

ÖNCE SAFİ, ARDINDAN GÖKTÜRK AÇIKLADI

Göktürk, "Fenerbahçe'yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum!" ifadelerini kullandı.

Safi ve Göktürk, adaylıklarını açıklamaları sonrası ise yönetim kurulu oluşturmak için çok önceden çalışmalara başladı.

SON ADAY MEHMET ALİ AYDINLAR

Seçim kararı sonrası bir adaylık da Mehmet Ali Aydınlar'dan geldi.

Aydınlar'ın kısa süre içerisinde adaylığını duyurmayı planladığı öğrenilirken güçlü bir yönetim kurmak için çalışmaların startını verdiği belirtildi.

Son olarak ise iki eski başkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un aday olmayacağı, ancak Aydınlar ismine gereken desteği vereceği öğrenildi.