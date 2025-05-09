Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü

Haber Merkezi
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat'a sarı kart gösterdi.
Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Başakşehir'de Amrabat'ın faulü sonrası kazanılan penaltıda Piatek, kaleci Livakovic'i geçemedi.
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