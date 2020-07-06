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    Fenerbahçe'de son karar Erol Bulut

    Fenerbahçe'de son karar Erol Bulut

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Yeni hocayla anlaştık, lig bitince açıklayacağız" dediği ismin Erol Bulut olduğu öğrenildi. Bulut'un yardımcılığını ise eski Fenerbahçeli Mehmet Yozgatlı yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 11:19
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    Fenerbahçe'de son karar Erol Bulut #1

    Aylardır Erol Bulut, Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Zlatko Dalic ve Nenad Bjelica gibi isimler görüşmeler yapan Fenerbahçe yönetimi, sonunda kararını verdi.

    Geçtiğimiz günlerde Habertürk'teki programda "Yeni hocayla anlaştık, lig bitince açıklayacağız." diyen Başkan Ali Koç'un bahsettiği ismin, Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut olduğu öğrenildi.

    YARDIMCISI MEHMET YOZGATLI

    Pellegrini'nin yıllık 5 milyon euro maaş istemesi üzerine Bulut'a yönelen sarı-lacivertlilerin genç teknik adamla anlaşmaya vardığı belirtildi.

    Erol Bulut'un, ligler biter bitmez yardımcısı Mehmet Yozgatlı ile beraber sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği bildirildi.

    Fenerbahçe'de son karar Erol Bulut #2

    Fenerbahçe'de son karar Erol Bulut #3

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