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- Fenerbahçe'de son karar Erol Bulut
Fenerbahçe'de son karar Erol Bulut
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Yeni hocayla anlaştık, lig bitince açıklayacağız" dediği ismin Erol Bulut olduğu öğrenildi. Bulut'un yardımcılığını ise eski Fenerbahçeli Mehmet Yozgatlı yapacak.
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 11:19
Aylardır Erol Bulut, Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Zlatko Dalic ve Nenad Bjelica gibi isimler görüşmeler yapan Fenerbahçe yönetimi, sonunda kararını verdi.
Geçtiğimiz günlerde Habertürk'teki programda "Yeni hocayla anlaştık, lig bitince açıklayacağız." diyen Başkan Ali Koç'un bahsettiği ismin, Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut olduğu öğrenildi.
YARDIMCISI MEHMET YOZGATLI
Pellegrini'nin yıllık 5 milyon euro maaş istemesi üzerine Bulut'a yönelen sarı-lacivertlilerin genç teknik adamla anlaşmaya vardığı belirtildi.
Erol Bulut'un, ligler biter bitmez yardımcısı Mehmet Yozgatlı ile beraber sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği bildirildi.