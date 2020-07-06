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Fenerbahçe'de son karar Erol Bulut

Fenerbahçe'de son karar Erol Bulut

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Yeni hocayla anlaştık, lig bitince açıklayacağız" dediği ismin Erol Bulut olduğu öğrenildi. Bulut'un yardımcılığını ise eski Fenerbahçeli Mehmet Yozgatlı yapacak.