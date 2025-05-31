Fenerbahçe'de taraftarların tepkisini çeken veda: Arka planı ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e vedanın arka planı ortaya çıktı.

Sözleşmeleri biten ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran her iki oyuncuya stadyumda, taraftarlar ile birlikte veda teklif edildi.

Geçen sezon Leonardo Bonucci'ye yapıldığı şekilde saha kenarında, plaket verilerek veda planı iletildi. Ancak, her iki oyuncu da bu teklifi geri çevirdi.

İKİ OYUNCU DA PROTESTOLARDAN ETKİLENDİ: TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Edin Dzeko ve Dusan Tadic, son dönemde takıma yapılan protestolardan etkilendi, kırıldı ve iki sezonluk çabalarının kupasız bitmesi sonucu üzüntü yaşadı.

İki oyuncu da Fenerbahçe'ye vedalarının tatsız olmasını istemedi ve bu nedenle Fenerbahçe'den gelen stadyumda veda teklifini, tepkilerden çekinerek geri çevirdi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Sosyal medyada tencere tava, demlik ve tüp görüntüsüyle tepki çeken mutfakta vedanın ise arka planı belli oldu.

Fenerbahçe'nin, bir gelenek olarak Samandıra'daki kutlamaları, vedaları hep mutfakta yaptığı ortaya çıktı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Mutfağın oyunculardan teknik ekibe, mutfak görevlilerinden temizlik görevlilerine kadar herkesin katılmasının bir gelenek olduğu Samandıra'da, en büyük ve geniş toplanma yeri mutfak olduğu için tercih edildi.

Futbolcular da antrenman sonrası herkesle bir araya gelerek mutfakta vedalarını gerçekleştirdi. Plaketler ve çeşitli hediyeler iletildi.

Fenerbahçe yönetiminin de içine sinmeyen bu veda şekli, futbolcuların tercihiyle şekillendi.