Fenerbahçe'de toplanan imzalar teslim edildi

Fenerbahçe'de transfer sürecinin yanı sıra sarı-lacivertli yönetimle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere Fenerbahçe camiasında mevcut yönetimin ayrılması için imza kampanyası başlatılmıştı.

Ardından Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıklamıştı.

İMZA SÜRECİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Bu açıklama sonrası Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylıklarını duyurmuştu.

Bir açıklama da önceki gün, Sadettin Saran'dan gelmişti.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye gidilmesi amacıyla toplanan 9950 imza, kulübe teslim edildi.

9950 İMZA KULÜBE TESLİM EDİLDİ

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada “9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik.” ifadeleri kullanıldı.

İmza tesliminin ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"10 bini aşkın imzayı teslim ettik divan başkanlığına. Kulüp üyelerimizin iradesini temsil eden imzaları divan başkanına teslim ettim. 9 bin 700, 250'de kulüpte olduğunu varsayıyoruz. 10 bini aşkın bir imza. Belki içinde ayıklamalar yapılabilir. Bu imza noter kanalıyla toplanan, gerçek Fenerbahçe üyelerinin imzalarıdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Onların gösterdiği iradeye, kulübün alacağı kararı beklemek durumundayız. Bir an önce kongre kararı alıp güven tazelemelidir. Anayasamız olan tüzüğün verdiği yetkiyi kullanarak bu imzalar toplandı. Kulüp de imzalara bir cevap verecektir. Bunca insanın koşa koşa imza vermesi çok önemli. Kulüp 7 yıldır bize göre çok kötü yönetiliyor. Bu yönetimin değişmesi için yapılmıştır. Hayırlı olsun kulübümüze. İmza verene de vermeyene de çok teşekkür ederiz. "