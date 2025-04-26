Fenerbahçe'de yüzde 4.8’lik hisse satışının nedeni açıklandı

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı yapıldı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, sarı-lacivertli ekibin bankalara olan borcunu da açıkladı.

"YENİ SEZONDA HEDEFİMİZ MALİ BAĞIMSIZLIK"

Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin gelecek sezon öncesinde mali bağımsızlığını ilan edeceğini ifade ederken söz konusu vaat salonda büyük alkış aldı.

Erol Bilecik, sarı-lacivertlilerin borcuna ilişkin konuşurken "Fenerbahçe Kulübü'nün borcunu düşürdük. Mayıs ayı itibariyle bankalara 84,6 milyon euro borcumuz bulunuyor. Büyük bir gururla açıklıyorum, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını ilan etmiş olacağız. Fenerbahçe'yi kontrollü olarak satın almaya kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

"BORÇ KAPATMAK İÇİN SATTIK"

Bilecik daha sonra Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hisse satışına da değindi.

Bilecik, "Sermaye piyasası kuralları gereği, %5'in altında hisse yatırımı yapan yatırımcıların kimlikleri açıklanmaz. Bunun üzerine spekülasyon yaratanlar, Fenerbahçe'nin bu önemli adımı gölgelemeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bilecik ayrıca, "Bugün gerçekleştirdiğimiz satış planlı ve stratejik bir hamle olup doğrudan borç kapatmaya yöneliktir." şeklinde konuştu.

"BANKALARA 84,6 MİLYON EURO BORCUMUZ KALDI"

Bilecik'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Bütün mali işler hakkında, kısa ve öz bir bilgilendirmeye yapacağım. İyi haberlerim var. Geleneksel mali genel kurul takvimine yönelik sizi bilgilendirmek isterim. Bütün spor kulüplerinin mali genel tablolarının son dönemi 31 mayıs olacaktır. Bu 9 aylık süreçte 10,5 milyar TL'lik gelirimiz yaklaşık 11 milyar TL'lik giderimiz mevcut. 3. çeyrek sonunu 815 milyon Türk lirası karla kapattık. Bilanço büyüklüğümüz 260-270 milyon euro civarında.



Yıllık da 350-375 milyon euro toplam bilançoyu yönetiyoruz. 10 Haziran 2021 ile 1 Şubat 2021 arasında 640 milyon euro'luk borç 310 milyon euroya gelmişti. 228 milyon euro borç bugüne kadar azaltıldı, 82 milyon euro borcumuz kaldı. Bunun kulübümüze getirmiş olduğu 122.000 euroluk bir faiz yükü mevcut. Bugün itibarıyla hem ana para hem de faizlerle birlikte 84,6 milyon euro'luk bir borcumuz bulunuyor.

"EN RAHAT CAMİA BİZİZ"

İddialı bir şey söyleyeceğim: Bu çalışmaların hepsinde 2025-26 sezon açılış öncesinde Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı hedefliyoruz.,



Fenerbahçe'de kulübün hisseye sahip olma oranı %62,3 Galatasaray'da %60, Beşiktaş'ın %51, Trabzonspor'un %51'dir. Bu konuda en rahat olan camia biziz.

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